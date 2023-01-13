В Минске сообщили о приведении в готовность артиллеристов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября 2022 года заявил о начале формирования в рамках договоренностей с Москвой региональной группировки войск, основу которой составят белорусские военнослужащие. О прибытии в республику первых эшелонов с российскими военнослужащими Минск сообщал в середине октября. Президент России Владимир Путин по итогам состоявшихся 19 декабря в белорусской столице переговоров с Лукашенко заявил, что Москва и Минск продолжат практику совместных учений и других мероприятий боевой подготовки, в том числе в рамках РГВ. В начале января Минобороны Белоруссии сообщило о продолжении наращивания группировки, а также ее готовности к выполнению задач по защите Союзного государства.