Иран направит боевые корабли к Панамскому каналу

Иран установит присутствие своих военно-морских сил в районе Панамского канала. Об этом в заявлении информационному агентству Tasnim сообщил командующий ВМС страны контр-адмирал Шахрам Ирани.
По его словам, дежурство кораблей иранского флота у берегов Америки является частью программы Тегерана по наращиванию присутствия в ключевых регионах океана. Ирани отметил, что военно-морские силы страны уже развернуты во всех стратегических проливах по всему миру — за исключением всего двух.
"Подразделения иранского военно-морского флота приближаются к берегам Северной и Южной Америки. Военно-морские силы Ирана войдут в один из этих двух оставшихся проливов в этом году, пока разрабатываются планы присутствия иранских военно-морских сил в Панамском канале", — цитирует командующего ФАН.