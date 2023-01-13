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14 минут назад

Американский военный предрек США мрачный сценарий из-за помощи Украине

Елена Прошина

В результате помощи Украине США потребуется около пяти лет, чтобы восстановить иссякшие запасы оружия и боеприпасов. Такой сценарий описал старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан. Об этом пишет РИА Новости.

Назван срок на восполнение запасов вооружений США из-за помощи ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Для комплексов Javelin и артиллерийских складов 155-мм снарядов с учетом инвестиций понадобится пять лет, для ПЗРК Stinger — шесть», — говорится в прогнозе Канчиана.

При этом он отметил, что при прежних темпах производства военные компании не смогут восстановить необходимый уровень стратегических резервов, так как помощь Украине будет и дальше продолжаться.

«Военная помощь Украине будет продолжаться, но пополнение запасов в течение этого периода будет становиться все более актуальной проблемой…», — подчеркнул Канчиан.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также признал, что страны альянса сильно истощили свои запасы вооружений из-за помощи Украине.

Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что финансовая помощь Украине обернется против нее. По его мнению, поддержка Киева обостряет и без того крайне серьезную проблему с коррупцией в стране. Он добавил, что Украина на протяжении многих лет страдала от коррупции из-за олигархов

Армия,Дуглас Макгрегор,Йенс Столтенберг,CSIS,НАТО,Пентагон,
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