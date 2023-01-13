Военный корреспондент, репортер ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись ударов российских войск по позициям Вооруженных сил Украины, которые были переброшены в Соледар ДНР для стабилизации фронта.

По его словам, украинские военные "попытались покрутиться в районе Соледара", и на кадрах "российская артиллерия как раз разматывает эти подоспевшие резервы".

Несколькими днями ранее стало известно, что в ходе спецоперации российским силам удалось блокировать Соледар - внутри города штурмовые группы вели городские бои, вытесняя противника. Пока официально об освобождении города не сообщалось, однако, судя по обстановке, описываемой военкорами, вскоре это произойдет.