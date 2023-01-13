Назван срок на восполнение запасов вооружений США из-за помощи ВСУ

Пентагону потребуется более пяти лет на то, чтобы восполнить свой военный арсенал на фоне поддержки ВСУ. Такую оценку дал в своем докладе старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.
Так, например, для восстановления запасов 155-мм боеприпасов для комплексов Javelin потребуется пять лет, а для переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger - шесть лет, следует из сводной таблицы. При этом Канчиан подчеркивает, что восстановить арсенал получится только в том случае, если производство боеприпасов будет наращиваться.
В конце ноября западная пресса сообщила, что 20 из 30 стран НАТО исчерпали свои запасы вооружений для поставок Украине. Для сохранения возможности и дальше оказывать военную поддержку Киеву, рассматривались варианты расконсервации заводов в Чехии, Словакии и Болгарии для выпуска 152-мм и 122-мм снарядов советского калибра для украинской артиллерии.
В начале января сообщалось, что сейчас ВСУ в основном получают от США и стран НАТО "военный металлолом", для того чтобы освободить собственные склады от устаревшего оборудования и заполнить их новейшими моделями. При этом нашумевшие сообщения о поставках, например, одной батареи ЗРК Patriot от США, роты танков Challenger от Великобритании и роты Leopard от Польши, на самом деле, практически не меняют реального положения дел у ВСУ и выступают скорее политическим пиаром.