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53 минуты назад

CSIS: У Пентагона уйдет более пяти лет на восполнение запасов вооружений из-за помощи ВСУ

Российская Газета

Пентагону потребуется более пяти лет на то, чтобы восполнить свой военный арсенал на фоне поддержки ВСУ. Такую оценку дал в своем докладе старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

Назван срок на восполнение запасов вооружений США из-за помощи ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, например, для восстановления запасов 155-мм боеприпасов для комплексов Javelin потребуется пять лет, а для переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger - шесть лет, следует из сводной таблицы. При этом Канчиан подчеркивает, что восстановить арсенал получится только в том случае, если производство боеприпасов будет наращиваться.

В конце ноября западная пресса сообщила, что 20 из 30 стран НАТО исчерпали свои запасы вооружений для поставок Украине. Для сохранения возможности и дальше оказывать военную поддержку Киеву, рассматривались варианты расконсервации заводов в Чехии, Словакии и Болгарии для выпуска 152-мм и 122-мм снарядов советского калибра для украинской артиллерии.

В начале января сообщалось, что сейчас ВСУ в основном получают от США и стран НАТО "военный металлолом", для того чтобы освободить собственные склады от устаревшего оборудования и заполнить их новейшими моделями. При этом нашумевшие сообщения о поставках, например, одной батареи ЗРК Patriot от США, роты танков Challenger от Великобритании и роты Leopard от Польши, на самом деле, практически не меняют реального положения дел у ВСУ и выступают скорее политическим пиаром.

Армия,CSIS,НАТО,Пентагон,
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