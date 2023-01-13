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41 минуту назад

В США выступили против обучения ВСУ в одном из штатов

Елена Прошина

Сенатор-республиканец из Оклахомы Натан Дам выступил против обучения военных ВСУ на территории штата. Об этом пишет Sputnik.

В США выступили против обучения ВСУ в одном из штатов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее стало известно, что украинские военные должны проходить в Оклахоме обучение использованию систем ПВО Patriot. Однако Дам направил резолюцию с призывом отказать в допуске иностранным солдатам на территорию Оклахомы.

«Последнее, что нам нужно – это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками, жизни которых были потеряны», – написал сенатор в соцсетях.

Ранее США одобрили очередной пакет военной помощи Украине, в который вошли системы Patriot. В Пентагоне пообещали обучить украинцев пользоваться ЗРК за несколько месяцев. Подготовка должна начаться на следующей неделе на базе в штате Оклахома. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, в ходе обучения будут подготовлены от 90 до 100 украинских военнослужащих.

Армия,Патрик Райдер,Пентагон,
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