В Белом доме оценили важность контроля над Соледаром и Артемовском

В Белом доме считают, что контроль над Соледаром и Артемовском не имеет стратегического значения в украинском конфликте. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга.

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Он сказал, что американские власти не будут предсказывать провал или успех Украины или России в этих двух городах.

«Но даже если и Артемовск, и Соледар перейдут к русским, это не окажет стратегического влияния на сам конфликт. <…> Если посмотреть, что происходит последние десять с половиной месяцев, особенно в Донбассе, то города и села переходили из рук в руки довольно часто», - заявил он.

Кирби добавил, что в США очень внимательно следят за боевыми действиями, особенно в Донбассе.

«Боевые действия в районах вокруг Артемовска, а теперь и в этом городе под названием Соледар были серьезными и ожесточенными. Борьба была острой с обеих сторон», - подчеркнул он.

В Артемовске по большей части действовали «частные военные подрядчики», отметил Кирби, в основном ЧВК Вагнера.

Он добавил, что «не осмелился бы говорить за Минобороны России» и не знает конкретных целей российских подразделений, но подчеркнул, что США и их союзники «будут продолжать следить за тем, чтобы Украина могла эффективно защитить себя».

«Этот район Донбасса очень похож на Канзас. Это сельскохозяйственные угодья, открытый грунт. Мы хотим убедиться, что предоставляем Украине возможности добиться успеха в этой обстановке. Вот почему боевые машины Bradley были частью нового пакета помощи», - заключил он.

10 января бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что подразделения ЧВК Вагнера взяли под контроль территорию Соледара. Он рассказал, что в центре города сформировался котел, в котором все еще идут бои.

11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «не спешить» и дождаться официальных заявлений российских властей о Соледаре. Он отметил, что там «есть положительная динамика в продвижении».