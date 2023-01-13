В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
33 минуты назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 13 января 2023 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 13 января 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 13 января 2023 о частичной мобилизации в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российские мобилизованные поразили позиции ВСУ из установки «Мста»

Мобилизованные российские солдаты ударили по позициям Вооруженных сил Украины из самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-СМ2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что атака была произведена по замаскированным позициям противника на расстоянии в несколько десятков километров. Наведение и контроль поражения целей осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что эти боевые задачи выполняют мобилизованные российские военнослужащие.

В Якутии мобилизованных освободили от уплаты пеней за ЖКУ и капремонт

Мобилизованные для участия в боях на Украине по решению властей Якутии освобождены от начисления пеней за несвоевременное или неполное внесение платы за капитальный ремонт общего имущества или жилищно-коммунальные услуги. Эта мера также касается их семей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Уточняется, что мобилизованные и их семьи освобождены от уплаты пеней по жилью, расположенному на территории Якутии. Семьи мобилизованных могут использовать эту льготу в течение всего срока службы родственника.

Мобилизованные бойцы поздравили жителей Сахалина с наступающим Старым Новым годом

Военнослужащие из Сахалина, призванные на фронт в рамках частичной мобилизации, поздравили земляков с наступающим Старым Новым годом и передали приветы своим семьям. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкор_65».

Мобилизованные записали видеообращение, в котором передали весточку своим родным и близким, а также поздравили жителей Сахалина с наступающим праздником.

«Желаю крепкого здоровья, любви, счастья, и благополучия и всего вам самого наилучшего», — пожелал один из военнослужащих.

Армия,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители