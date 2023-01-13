Мобилизация: последние новости на сегодня 13 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 13 января 2023, в материале «Рамблера».

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Российские мобилизованные поразили позиции ВСУ из установки «Мста»

Мобилизованные российские солдаты ударили по позициям Вооруженных сил Украины из самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-СМ2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что атака была произведена по замаскированным позициям противника на расстоянии в несколько десятков километров. Наведение и контроль поражения целей осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что эти боевые задачи выполняют мобилизованные российские военнослужащие.

В Якутии мобилизованных освободили от уплаты пеней за ЖКУ и капремонт

Мобилизованные для участия в боях на Украине по решению властей Якутии освобождены от начисления пеней за несвоевременное или неполное внесение платы за капитальный ремонт общего имущества или жилищно-коммунальные услуги. Эта мера также касается их семей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Уточняется, что мобилизованные и их семьи освобождены от уплаты пеней по жилью, расположенному на территории Якутии. Семьи мобилизованных могут использовать эту льготу в течение всего срока службы родственника.

Мобилизованные бойцы поздравили жителей Сахалина с наступающим Старым Новым годом

Военнослужащие из Сахалина, призванные на фронт в рамках частичной мобилизации, поздравили земляков с наступающим Старым Новым годом и передали приветы своим семьям. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкор_65».

Мобилизованные записали видеообращение, в котором передали весточку своим родным и близким, а также поздравили жителей Сахалина с наступающим праздником.