ВСУ обстреляли Сватово

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.20 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда)», - сказано в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ранее «Свободная пресса» сообщала о том, что отступившие из Соледара Сухопутные войска ВСУ пытались прорвать окружение. Однако провести операцию им не удалось, в результате они потеряли порядка 200 человек.