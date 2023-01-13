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52 минуты назад

ВСУ обстреляли Сватово

Свободная пресса

Боевики Зеленского выпустили три снаряда по луганскому Сватово. Обстрел велся ночью 13 января.

ВСУ обстреляли Сватово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.20 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда)», - сказано в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ранее «Свободная пресса» сообщала о том, что отступившие из Соледара Сухопутные войска ВСУ пытались прорвать окружение. Однако провести операцию им не удалось, в результате они потеряли порядка 200 человек.

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