В России предсказали клеймо "стран-изгоев" в НАТО для Польши и Британии

Польша и Великобритания станут изгоями НАТО , если решат направить Украине в помощь танки Leopard. Подобный шаг подвергнет весь Североатлантический альянс опасности. Такое заявление сделал член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет , передает URA.RU.

«Такими действиями Польша и Англия попросту подставляют альянс, что дает все основания предполагать, что они будут не интересны и станут изгоями без поддержки блока НАТО», — сказал он, добавив, что действия Великобритании и Польши представляют угрозу прежде всего для них самих.

Парламентарий также допустил, что Москва может счесть действия Лондона и Варшавы враждебными и принять меры. По его словам, народы Великобритании и Польши должны дать оценку действиям премьер-министра Риши Сунака и президента Анджея Дуды, осознать, что они проявляют агрессию в сторону России. Москва в какой-то момент может решить, что Польша и Великобритания стали полноценными участниками конфликта на Украине «со всеми вытекающими из этого последствиями», резюмировал Шеремет.