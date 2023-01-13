Японцев восхитили российские Су-30

«Как бы мы ни относились к создавшей этот истребитель России, но сами по себе и Су-27, и Су-30 — красавцы! Хороший самолет — он и внешне красив!», «Хотя я и не люблю Россию, но самолет прекрасный! К сожалению, мы видим его только в играх. Грустно, что я не смог посетить церемонию его прибытия в Японию», «Никогда не думал, что при жизни увижу, как русские истребители приземляются на японские военные аэродромы», - пишут японцы в соцсетях.