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36 минут назад

Японцев восхитили российские Су-30

Свободная пресса

Четыре истребителя-бомбардировщика Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии прибыли в Японию на совместные военные учения. Внешний вид самолетов очень порадовал японцев.

Японцев восхитили российские Су-30
Фото: WikipediaWikipedia

«Как бы мы ни относились к создавшей этот истребитель России, но сами по себе и Су-27, и Су-30 — красавцы! Хороший самолет — он и внешне красив!», «Хотя я и не люблю Россию, но самолет прекрасный! К сожалению, мы видим его только в играх. Грустно, что я не смог посетить церемонию его прибытия в Японию», «Никогда не думал, что при жизни увижу, как русские истребители приземляются на японские военные аэродромы», - пишут японцы в соцсетях.

Су-30МКИ производится в Индии национальной военной корпорацией. По контракту между Россией и Индией, последняя сможет произвести и поставить себе на вооружение 270 истребителей-бомбардировщиков такого типа.

Ранее «СП» писала о том, что Соединенные Штаты приступили к массовой переброске танков в Восточную Европу.

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