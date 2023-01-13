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6 минут назад

В ДНР заявили о взятии Артемовска в окружение российскими военными

Елена Прошина

Вооруженные силы РФ взяли Артемовск (украинское название Бахмут) в Донецкой Народной Республике в оперативное окружение. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала, передает ТАСС.

В ДНР заявили о взятии Артемовска в окружение российскими военными
Фото: ТАССТАСС

«Город [Артемовск] сейчас в оперативном окружении», — сказал он, добавив, что в данный момент российские военнослужащие делают охват города с двух сторон.

Артиллерия РФ ведет обстрел противника, подчеркнул Кимаковский.

В настоящее время в районе Артемовска ведутся ожесточенные бои. Врио главы ДНР Денис Пушилин докладывал, что армия РФ пытается отрезать пути снабжения Военных сил Украины (ВСУ) в этом районе и взять город под свой контроль. Он подчеркнул, что вытеснение сил Украины в этом регионе позволит продвинуться в северном направлении.

Армия,Денис Пушилин,Первый канал,
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