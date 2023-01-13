В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
42 минуты назад

Западные СМИ рассказали о безнадежном положении ВСУ в Соледаре

Елена Прошина

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующие в обороне оспариваемого восточного города Соледар, оказались брошены своими командирами без возможности отступить. Об этом телеканалу CNN с места событий рассказал один из украинских военнослужащих.

Западные СМИ рассказали о безнадежном положении ВСУ в Соледаре
Фото: ТАССТАСС

CNN не стал раскрывать личность солдата из соображений безопасности.

«Мы пытались уйти сами, но [русские] уже там. Если не будет приказа отступить, мы, скорее всего, не успеем уйти», — поделился украинский военнослужащий по телефону.

Он добавил, что командование ВСУ собиралось вывезти группу из опасной зоны, но так и не выполнило это обещание.

Украинский солдат подчеркнул, что последняя эвакуация прошла три дня назад. Им поступил приказ держаться до самого конца. Он добавил, что другие подразделения, судя по звукам боя, либо отступили, либо получили соответствующий приказ.

Собеседник CNN отметил, что у солдат закончилась еда, вода, а среди оставшихся — множество раненых.

«Мы держимся так долго, как можем. Но любой может устать и в конце концов достичь предела», — поделился украинский военнослужащий.

По его словам, держаться так долго исключительно на «моральном духе» невозможно.

Ранее основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара.

Армия,Евгений Пригожин,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители