Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующие в обороне оспариваемого восточного города Соледар, оказались брошены своими командирами без возможности отступить. Об этом телеканалу CNN с места событий рассказал один из украинских военнослужащих.

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CNN не стал раскрывать личность солдата из соображений безопасности.

«Мы пытались уйти сами, но [русские] уже там. Если не будет приказа отступить, мы, скорее всего, не успеем уйти», — поделился украинский военнослужащий по телефону.

Он добавил, что командование ВСУ собиралось вывезти группу из опасной зоны, но так и не выполнило это обещание.

Украинский солдат подчеркнул, что последняя эвакуация прошла три дня назад. Им поступил приказ держаться до самого конца. Он добавил, что другие подразделения, судя по звукам боя, либо отступили, либо получили соответствующий приказ.

Собеседник CNN отметил, что у солдат закончилась еда, вода, а среди оставшихся — множество раненых.

«Мы держимся так долго, как можем. Но любой может устать и в конце концов достичь предела», — поделился украинский военнослужащий.

По его словам, держаться так долго исключительно на «моральном духе» невозможно.