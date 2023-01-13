В США заявили об обеспокоенности активностью ЧВК "Вагнер"

"Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность", - приводит слова Шолле агентство Танюг.