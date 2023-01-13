В США заявили, что следят за назначениями в руководстве СВО

"Интересно, что они сейчас вернулись к Герасимову, который был во главе в самом начале, который является начальником их Генштаба, а не командиром боевой части. Это интересный выбор. Я думаю, они должны рассказать об этом. Я думаю, что это показательно и указывает на степень, с которой Россия продолжает стремиться исправить проблемы в плане командования и управления [войсками]", - утверждал Кирби.