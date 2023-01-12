«Уралвагонзавод» передал Минобороны новую партию танков Т-90М «Прорыв»

Очередная партия новейших танков Т-90М «Прорыв» направлена Минобороны России, заявили в пресс-службе «Уралвагонзавода». На предприятии подчеркнули, что танковый конвейер работает круглосуточно, а коллектив завода делает всё возможное для успешного выполнения гособоронзаказа. Ранее сообщалось, что танковые подразделения, в которые поступили Т-90М, проводят боевое слаживание в зоне СВО.

Фото: © Уралвагонзавод © Уралвагонзавод

«Уралвагонзавод» сообщил об успешном завершении очередного контракта на поставку танков Т-90М «Прорыв» и отправке этой партии бронетехники Министерству обороны России. Как подчеркнули в пресс-службе предприятия, входящего в госкорпорацию «Ростех», сегодня танковый конвейер УВЗ работает круглосуточно наряду с другими цехами механосборочного производства.

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«Коллектив нижнетагильского предприятия делает всё возможное для успешного выполнения задач государственной важности», — добавили в УВЗ.

В пресс-релизе также приводятся слова вице-премьера и главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который назвал работников «Уралвагонзавода» лучшими специалистами в области танкостроения.

«Сегодня подтверждением их мастерства являются одни из самых современных танков в мире — Т-90М «Прорыв». На них установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое. Они оснащены современной аппаратурой, которая позволяет экипажу танка эффективно поражать цели», — сказал Мантуров, подчеркнув, что завод в срок выполнил поставленную по гособоронзаказу задачу.

Напомним, в конце августа 2022-го руководство завода перевело сотрудников, задействованных в выполнении гособоронзаказа, на особый режим работы «ввиду значительного увеличения объёмов важнейших для обороноспособности страны задач».

Согласно распоряжению, специалистов могут привлекать к сверхурочным работам, которые оплачиваются в двойном размере. Наряду с этим из-за увеличения интенсивности труда сотрудникам УВЗ, работающим с гособоронзаказом, установили надбавку к действующей тарифной ставке в размере 35%.

«Прорыв» на вооружении

Напомним, что «Уралвагонзавод» приступил к серийному производству танков Т-90М «Прорыв» в феврале 2021 года. Речь идёт о последней на текущий момент эволюционной ступени танка Т-90, принятого на вооружение ВС РФ в октябре 1992-го.

Впервые в своём окончательном варианте Т-90М был представлен публике на военно-техническом форуме «Армия-2018». Как ранее отмечали в «Ростехе», по боевой эффективности этот танк значительно превосходит своего предшественника Т-90, но при этом сохраняет его преимущества, среди которых исключительная надёжность и минимальный объём необходимого технического обслуживания при эксплуатации.

От прежних версий Т-90М отличается повышенным уровнем защищённости, который был достигнут за счёт установки на внешнюю броню модулей универсальной динамической защиты третьего поколения «Реликт». Наряду с этим для защиты экипажа отсеки Т-90М изнутри покрыты антиосколочным материалом из сверхпрочной ткани.

Минобороны уже сообщало о поставке Т-90М в зону специальной военной операции на Украине. В конце декабря ведомство заявило о поступлении партии этих машин на вооружение танкового соединения Центрального военного округа.

Как отметили в Минобороны, экипажи приступили к обучению под руководством инструкторов с учётом современного боевого опыта. В рамках этой работы они совершенствовали навыки огневой подготовки и управления бронетехникой.

В частности, танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка как из закрытых, так и с открытых позиций прямой наводкой. Корректировка огня при этом проводится при помощи беспилотников. Как отметили тогда в Минобороны, после завершения боевого слаживания танковые экипажи приступят к выполнению задач в составе группировки подразделений «Отважные».