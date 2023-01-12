Пентагон: обучение ВСУ применению БМП Bradley начнется на следующей неделе

Пресс-секретарь Пентагона и бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что обучение военнослужащих ВСУ работе на американских боевых машинах пехоты (БМП) Bradley начнется на следующей неделе, передает ТАСС.

"Обучение должно начаться на следующей неделе в Германии . В нашем плане нет конкретных дат", - ответил генерал на соответствующий вопрос.

По его славам, подготовка украинских специалистов займет недели, а не месяцы, как предполагалось ранее. Он добавил, что примерно к концу обучения машины окажутся на Украине.