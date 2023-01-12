Пентагон: обучение ВСУ применению БМП Bradley начнется на следующей неделе

Пресс-секретарь Пентагона и бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что обучение военнослужащих ВСУ работе на американских боевых машинах пехоты (БМП) Bradley начнется на следующей неделе, передает ТАСС.
"Обучение должно начаться на следующей неделе в Германии. В нашем плане нет конкретных дат", - ответил генерал на соответствующий вопрос.
По его славам, подготовка украинских специалистов займет недели, а не месяцы, как предполагалось ранее. Он добавил, что примерно к концу обучения машины окажутся на Украине.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что через предоставления дополнительной военной помощи Украине, включая БМП Bradley, США стремятся изменить текущую динамику боевых действий на Украине.
До этого Райдер назвал передаваемые Украине боевые машины пехоты Bradley "убийцами танков".