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1 час назад

Военнопленные ВСУ признались в жестокости и некомпетентности своих командиров

Ura.Ru

Офицеры украинской армии регулярно проявляют свою некомпетентность и наплевательское отношение к солдатам, зачастую бросая их на поле боя. Об этом рассказали пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военнопленные ВСУ признались в жестокости и некомпетентности командиров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Здесь не то, что ожидали все. Присутствуют дебильные приказы. Кроме того, десять дней назад приняли ужесточенные меры к дезертирам и отказникам», — рассказал военнопленный ВСУ Сергей, запись разговора опубликовало Минобороны РФ в своем telegram-канале.

По словам солдата, командиры отдавали им приказы, шансов выжить при исполнении которых практически нет. Бойцам ВСУ зачастую приходится действовать «на удачу».

Ранее боец украинской армии рассказал о том, что командование ВСУ бросило часть своих солдат во время взятия Соледара. Другой боец ВСУ Игорь Бровко сообщил о коррупции, которая среди украинских офицеров процветала еще с 2016 года. Кроме того, согласно заявлению Бровко, расправы командиров над своими подчиненными носили регулярный характер. Поступают сообщения и от британских наемников, которые в зоне проведения спецоперации воюют на стороне армии Украины. Так наемник из Великобритании Шариф критикует снабжение ВСУ и отсутствие помощи раненным в бою, передает RT.

Армия,Игорь Бровко,Минобороны России,
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