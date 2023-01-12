Военнопленные ВСУ признались в жестокости и некомпетентности командиров

«Здесь не то, что ожидали все. Присутствуют дебильные приказы. Кроме того, десять дней назад приняли ужесточенные меры к дезертирам и отказникам», — рассказал военнопленный ВСУ Сергей, запись разговора опубликовало Минобороны РФ в своем telegram-канале .

Ранее боец украинской армии рассказал о том, что командование ВСУ бросило часть своих солдат во время взятия Соледара. Другой боец ВСУ Игорь Бровко сообщил о коррупции, которая среди украинских офицеров процветала еще с 2016 года. Кроме того, согласно заявлению Бровко, расправы командиров над своими подчиненными носили регулярный характер. Поступают сообщения и от британских наемников, которые в зоне проведения спецоперации воюют на стороне армии Украины. Так наемник из Великобритании Шариф критикует снабжение ВСУ и отсутствие помощи раненным в бою, передает RT.