В ДНР сообщили, что ВСУ нанесли удары по Горловке и ее пригороду

Вооруженные силы Украины вечером в четверг нанесли два артиллерийских удара по Горловке и ее пригороду - Пантелеймоновке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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Отмечается, что в 21:20 украинские войска выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов, в 21:50 - восемь снарядов по Горловке. Оба обстрела велись с применением артиллерии калибра 155 мм, стандартного для армий стран НАТО.