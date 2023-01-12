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20 минут назад

В ДНР сообщили, что ВСУ нанесли удары по Горловке и ее пригороду

ТАСС

Вооруженные силы Украины вечером в четверг нанесли два артиллерийских удара по Горловке и ее пригороду - Пантелеймоновке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В ДНР сообщили, что ВСУ нанесли удары по Горловке и ее пригороду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в 21:20 украинские войска выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов, в 21:50 - восемь снарядов по Горловке. Оба обстрела велись с применением артиллерии калибра 155 мм, стандартного для армий стран НАТО.

В четверг в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрелов Донецка со стороны украинских войск один человек погиб, еще четыре мирных жителя получили ранения.

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