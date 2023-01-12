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28 минут назад

США начали массово перебрасывать танки в Восточную Европу

Lenta.ruиещё 1

США массово отправят танки в Данию для переброски в Восточную Европу в рамках ротации, пишет «Интерфакс».

США начали массово перебрасывать танки в Восточную Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На следующей неделе в датский порт Орхус должно прибыть судно ARC Independence. Оно доставит 600 единиц военной техники армии США. Ожидается, что затем вооружение поступит в Восточную Европу для обеспечения плановой ротации американских войск в рамках операции Atlantic Resolve НАТО.

При этом в среду, 11 января, в нидерландский порт Флиссинген уже начало прибывать большое количество танков и военной техники из США, которое отправят в Польшу и Литву. На восточный фланг Североатлантического альянса должны поступить не менее 1250 единиц военной техники, в том числе танки M-1 Abrams и боевые машины Bradley.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что НАТО вскоре начнет усиливать восточный фланг согласно утвержденному на саммите в Мадриде плану.

Армия,Кая Каллас,НАТО,
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