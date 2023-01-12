Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о поставленных ловушках ВСУ в Соледаре

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали почти все здания в Соледаре. Об этом он заявил в репортаже военного корреспондента Александра Симонова.

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«Когда [ВСУ] отходили, все здания практически были заминированы. В подъезды входили ребята обнаруживали следы также "инженерки", на растяжках двери были установлены. Бросили позиции, бежали, оставляли после себя "сюрпризы" разного характера», — сообщил военный.

По его словам, украинские военнослужащие обстреливают город из артиллерии, несмотря на оставшихся в нем мирных жителей. Другой боец ЧВК подчеркнул, что ВСУ давали отпор. Как он утверждает, «обороняться легче, чем штурмовать, это закон войны, он всегда такой был, есть и будет».