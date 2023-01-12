Рогов прокомментировал поставку танков Leopard Киеву

[Танки] Leopard - это не супероружие, их, конечно, будут таким представлять, как ранее Javelin и NLAW, и HIMARS. <...> Выигрывает не оружие, а люди, а у боевиков ВСУ сегодня по запорожской линии боевого соприкосновения - нет сомнений, что так везде, - резкое снижение мотивации, нет не то что уверенности в победе, а что получится удержать линию фронта. После Соледара фронт начинает, конечно, не сыпаться, но становится очень динамичным с точки зрения удержания контроля над позициями ВСУ", - отметил Рогов.