Рогов прокомментировал поставку танков Leopard Киеву

Leopard - это политический шаг, в том числе обозначающий интересы Варшавы на Украине, считает председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Это достаточно современный вид вооружения, очевидно, что на них должны воевать не украинские танкисты, которые плохо знают этот вид техники, система управления <…> потребует переобучения, времени, которого нет, поэтому это больше политический шаг, - сказал Рогов в беседе с корреспондентом ТАСС. - Понятно, что через Польшу легализуется часть поддержки для режима Зеленского. Мы видим, что поляки готовы [заплатить] достаточно высокую цену жизнями собственных граждан, солдат польской армии за оккупацию нескольких областей, как минимум речь идет о Львовской области, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской. В польском политическом истеблишменте всерьез идет разговор о взятии этих территорий под контроль".
Он добавил, что "передача роты танков не изменит ситуацию на фронте, танковая рота может сгореть буквально за один крупный бой".
[Танки] Leopard - это не супероружие, их, конечно, будут таким представлять, как ранее Javelin и NLAW, и HIMARS. <...> Выигрывает не оружие, а люди, а у боевиков ВСУ сегодня по запорожской линии боевого соприкосновения - нет сомнений, что так везде, - резкое снижение мотивации, нет не то что уверенности в победе, а что получится удержать линию фронта. После Соледара фронт начинает, конечно, не сыпаться, но становится очень динамичным с точки зрения удержания контроля над позициями ВСУ", - отметил Рогов.
Рогов обратил внимание, что при освещении встречи во Львове президентов Литвы Гитанаса Науседы, Польши Анджея Дуды и Украины Владимира Зеленского украинские СМИ использовали материалы канцелярии лидера Польши.
"На формально независимой территории Украины ретранслируется взгляд на происходящее глазами польских государственных чиновников из медиасферы. И что они транслируют: "жители Львова приветствуют президента Польши". Участие канцелярии президента Польши показывает, что он является главным как минимум в [так называемых] Восточных кресах", - пояснил собеседник агентства.
По оценке Рогова, передача Киеву танков может стать первой в серии таких поставок.
"Это первый шаг, прощупывание так называемых красных линий, путь к тому, чтобы все это легализовать и запустить. Нет сомнений, что именно это и происходит", - уверен он.
Ранее Рогов сообщал ТАСС, что с начала СВО в военных действиях на востоке Украины участвовало от 10 до 12 тыс. польских граждан.