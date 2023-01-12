В Финляндии назвали условия передачи Украине танков Leopard

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна готова передать партию танков Leopard Украине, но в небольшом количестве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство STT.
По его словам, отправить большую партию танков мешает то, что Финляндия граничит с Россией и не является членом НАТО.
«Если будет создан совместный европейский проект по оказанию помощи Украине, то потребуется и вклад Финляндии. Количество танков не может быть большим, так как Финляндия граничит с Россией и не входит в НАТО», – заявил Ниинистё.
Ранее стало известно, что власти Великобритании и Польши решили поставить Украине партии своих танков.