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21 минуту назад

В Финляндии назвали условия передачи Украине танков Leopard

Елена Прошина

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна готова передать партию танков Leopard Украине, но в небольшом количестве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство STT.

В Финляндии назвали условия передачи Украине танков Leopard
Фото:  U.S. Army U.S. Army

По его словам, отправить большую партию танков мешает то, что Финляндия граничит с Россией и не является членом НАТО.

«Если будет создан совместный европейский проект по оказанию помощи Украине, то потребуется и вклад Финляндии. Количество танков не может быть большим, так как Финляндия граничит с Россией и не входит в НАТО», – заявил Ниинистё.

Ранее стало известно, что власти Великобритании и Польши решили поставить Украине партии своих танков.

Армия,НАТО,
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