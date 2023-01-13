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22 минуты назад

В Госдуме анонсировали военные сборы для части россиян старше 30 лет

Lenta.ruиещё 7

Не служивших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе будут привлечены к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию. Такое решение для части граждан анонсировал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с URA.RU.

В Госдуме анонсировали военные сборы для части россиян старше 30 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он объяснил, что таким образом данная категория россиян сможет получить военно-учетную специальность и не быть «пушечным мясом».

По мнению Соболева, для реализации этого плана «нужно очень многое сделать», например, должен быть «обученный мобилизационный резерв». Он подчеркнул, что запасников и резервистов также следует проводить военные сборы.

Армия,Виктор Соболев,Госдума,
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