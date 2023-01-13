В Госдуме анонсировали военные сборы для части россиян старше 30 лет

Не служивших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе будут привлечены к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию. Такое решение для части граждан анонсировал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с URA.RU.