В Госдуме анонсировали военные сборы для части россиян старше 30 лет

Не служивших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе будут привлечены к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию. Такое решение для части граждан анонсировал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с URA.RU.
Он объяснил, что таким образом данная категория россиян сможет получить военно-учетную специальность и не быть «пушечным мясом».
По мнению Соболева, для реализации этого плана «нужно очень многое сделать», например, должен быть «обученный мобилизационный резерв». Он подчеркнул, что запасников и резервистов также следует проводить военные сборы.