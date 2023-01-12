Зеленский обещает "беспрерывно" снабжать украинские войска в Бахмуте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска в Бахмуте (российское название Артемовск) будут получать боеприпасы «быстро и беспрерывно». Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.
12 января президент Украины провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на которой обсуждалась ситуация на фронте.
«Особое внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркиваю, что подразделения, обороняющие эти города, будут быстро и беспрерывно обеспечены боеприпасами и всем необходимым», — говорится в сообщении.