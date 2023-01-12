Военкор допустил контрнаступление Украины на Соледар

Киев стягивает резервы к Соледару, но не для того, чтобы деблокировать оставшиеся в окружении, разбитые на отдельные очаги сопротивления и скрывающиеся в соляных шахтах подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram. По его мнению, Киев хочет добиться символической победы, а не военной.