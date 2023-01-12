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6 минут назад

Военкор допустил контрнаступление Украины на Соледар

Lenta.ru

Киев стягивает резервы к Соледару, но не для того, чтобы деблокировать оставшиеся в окружении, разбитые на отдельные очаги сопротивления и скрывающиеся в соляных шахтах подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram. По его мнению, Киев хочет добиться символической победы, а не военной.

Военкор допустил контрнаступление Украины на Соледар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас поступают сведения, что Киев стягивает резервы к Соледару. Но не ради "узников подземелья". Киев раз за разом становится заложником символов», — написал военкор.

Армия,Александр Коц,
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