Кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что «Россия уверенно побеждает Украину и НАТО». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Украина и НАТО по-прежнему решительно проигрывают, а Россия по-прежнему уверенно побеждает. Так было с начала марта 2022 года по сегодняшний день. Россия не может проиграть в этом конфликте, а Украина и НАТО не смогут одержать верх», – написал Янг в своих социальных сетях.
Свои слова политик подкрепил новостью о взятии Соледара вооружёнными силами России.
Ранее временно исполняющий обязанности Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Соледар находится под контролем ДНР.