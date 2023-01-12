В США заявили, что Россия решительно побеждает НАТО

«Украина и НАТО по-прежнему решительно проигрывают, а Россия по-прежнему уверенно побеждает. Так было с начала марта 2022 года по сегодняшний день. Россия не может проиграть в этом конфликте, а Украина и НАТО не смогут одержать верх», – написал Янг в своих социальных сетях.