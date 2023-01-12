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33 минуты назад

В США заявили, что Россия решительно побеждает НАТО

Елена Прошина

Кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что «Россия уверенно побеждает Украину и НАТО». Об этом сообщает РИА «Новости».

В США заявили, что Россия решительно побеждает НАТО
Фото: U.S. Air Force U.S. Air Force

«Украина и НАТО по-прежнему решительно проигрывают, а Россия по-прежнему уверенно побеждает. Так было с начала марта 2022 года по сегодняшний день. Россия не может проиграть в этом конфликте, а Украина и НАТО не смогут одержать верх», – написал Янг в своих социальных сетях.

Свои слова политик подкрепил новостью о взятии Соледара вооружёнными силами России.

Ранее временно исполняющий обязанности Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Соледар находится под контролем ДНР.

Армия,Джеффри Янг,Денис Пушилин,НАТО,
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