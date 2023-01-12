ВС Конго отвергли утверждения о присутствии российской ЧВК на востоке страны

Вооруженные силы Конго отвергли утверждения повстанцев из группировки «Движение 23 марта» о присутствии российской ЧВК на востоке страны, сообщает «Би-би-си».

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В Конго в начале 2022 года возобновились бои между правительственными частями и повстанцами из «Движения 3 марта». В ноябре было достигнуто решение прекратить боевые действия на востоке республики между отрядами М23 и конголезскими войсками.

Ранее российское посольство в Демократической Республике Конго порекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в кризисные регионы страны.

Он пояснил, что рекомендации касаются провинций Итури и Северное Киву.

По его словам, в указанных провинциях в ближайшее время будет расти напряженность и прямая угроза жизни и здоровью людей.

До этого стало известно, что боевики повстанческой группировки «Движение 23 марта» убили порядка 300 человек в одной из деревень в Конго.