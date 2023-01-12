В Германии оценили планы Польши предоставить Украине танки Leopard

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек оценил планы Польши поставить Украине танки Leopard. По его словам, Германия не должна препятствовать в принятии таких решений, передает ТАСС.

Хабек указал на то, что есть разница в принятии решения «за себя и препятствовании принятию решения другой стороны».

«Соответственно, Германия не должна стоять на пути других стран, которые принимают решение о поддержке Украины», — отметил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда объявил о планах передать Украине танковую роту Leopard в рамках международной коалиции. Однако сроки поставок пока неизвестны, поскольку «должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования».