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17 минут назад

В Германии оценили планы Польши предоставить Украине танки Leopard

Елена Прошина

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек оценил планы Польши поставить Украине танки Leopard. По его словам, Германия не должна препятствовать в принятии таких решений, передает ТАСС.

В Германии оценили планы Польши предоставить Украине танки Leopard
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хабек указал на то, что есть разница в принятии решения «за себя и препятствовании принятию решения другой стороны».

«Соответственно, Германия не должна стоять на пути других стран, которые принимают решение о поддержке Украины», — отметил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда объявил о планах передать Украине танковую роту Leopard в рамках международной коалиции. Однако сроки поставок пока неизвестны, поскольку «должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования».

Leopard производятся в Германии. В связи с этим у страны имеется право требовать одобрения для конечного применения всех своих вооружений.

Армия,Роберт Хабек,Анджей Дуда,
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