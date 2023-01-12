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11 минут назад

В России раскрыли цель поставок танков Leopard Киеву

Lenta.ru

Рота танков Leopard, которую Вооруженным силам Украины передаст Польша, не повлияет на обстановку на фронте — эти машины нужны для демонстрации поддержки Киева. Цель поставок танков раскрыл полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

В России раскрыли цель поставок танков Leopard Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Решающего преимущества они Украине не создадут, тем более что фронт 800 километров, и три-четыре роты на этом пространстве — капля в море. Но зато — реклама поддержки Украины, попытка напугать Россию, попытка затянуть специальную военную операцию, истощить Россию, ее экономические, финансовые и иные ресурсы», — сообщил он.

Аналитик предположил, что подобные акции рассчитаны на граждан Европы и Украины. Они предназначены для того, чтобы изображать видимость поддержки.

По словам Литовкина, танки Leopard — не новая техника. Эти машины не могут вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами. Также в них отсутствует автомат заряжания. Он отметил, что польские танки Twardy, в которых есть эти функции, лучше подходят для отправки на Украину. Эксперт подчеркнул, что Leopard весит около 50 тонн, что может негативно сказаться на украинских мостах и дорогах.

Ранее в январе президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

В этом же месяце военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что Вооруженные силы России обладают достаточным военным потенциалом для противостояния современным танкам, включая Leopard.

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