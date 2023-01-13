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36 минут назад

Германия передала Молдавии первые бронетранспортеры «Пиранья»

Lenta.ruиещё 1

Германия передала Молдавии первые три из 19 обещанных бронетранспортеров «Пиранья». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление минобороны ФРГ.

Германия передала Молдавии первые бронетранспортеры «Пиранья»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Молдавским силам сегодня были переданы в Кишиневе три первые машины, остальные "Пираньи" будут поставлены в течение 2023 года», — отметили в оборонном ведомстве.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обратила внимание, что Кишинев, имея такую технику, сможет лучше координировать свои действия с силами других государств, в частности, во время миротворческих миссий ООН.

Ранее глава министерства обороны республики Анатолий Носатый заявил, что Молдавия бесплатно получила от Германии 19 бронетранспортеров (БТР) Piranha без пулеметов, их планируют установить сами молдавские власти. «Мы получили 19 единиц техники, мы установим на бронетранспортеры пулеметы, у нас они есть. Конечно, у этой техники есть цена, но для нас это было пожертвование со стороны правительства Германии», — рассказал он.

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