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1 час назад

Подлодка Индии застряла в России из-за санкций

Мария Иванова

Подводная лодка Индии, отправленная в Россию на капитальный ремонт, застряла в стране из-за западных санкций. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на неназванные источники.

Подлодка Индии застряла в России из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В октябре 2022 года ВМС Индии хотел организовать перевозку дизель-электрической подлодки Sindhuratna напрямую из Северодвинска с помощью судна-перевозчика. Но из-за санкций условия тендера на перевозку изменились - теперь ее планируют отправить в норвежский порт Тромсё, а уже оттуда - в Мумбаи.

Подлодка Sindhuratna, на которой в феврале 2014 года произошла крупная авария, которая привела к смерти двух офицеров, была модернизирована в Северодвинске. Она относится к проекту 877 «Палтус», субмарина была заложена на заводе в Нижнем Новгороде в 1986 году и передана Индии.

The Times of India отмечает, что стране пока удается избегать санкций, связанных с законом США CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), который в том числе призван затруднить покупки российского оружия.

По данным издания, более 60 процентов военной техники Индии - советского или российского происхождения, поэтому страна продолжает искать альтернативные механизмы оплаты за обслуживание техники, стремясь избежать западных санкций.

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