НАТО обучит военных Тайваня

Тайвань направляет своих военнослужащих на переподготовку в учебные заведения Североатлантического альянса. Об этом сообщила японская телерадиокомпания NHK. По информации журналистов, офицер тайваньских ВВС в прошлом году прошел шестимесячный курс в Оборонном колледже НАТО в Риме (NATO Defence College). Журналисты пишут, что летчик был командирован в итальянскую столицу в рамках академического, а не военного обмена. Однако детали его пребывания там не раскрываются. По некоторым данным, обучающиеся подробно рассматривали ситуацию на Украине, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Сам офицер сообщил журналистам, что представителей военно-политического блока интересовала обстановка вокруг Тайваня, а также военные возможности острова. В тайваньском оборонном ведомстве добавили, что этот военнослужащий является не единственным, кого направляли на обучение в натовские колледжи. Такие командировки осуществляются на регулярной основе уже последние шесть-семь лет. Просто информация об этом не афишировалась.

Безобидный академический обмен, как может показаться на первый взгляд, перестает выглядеть таким, когда вспоминаешь о многочисленных заявлениях Китая по Тайваню. В Пекине на регулярной основе подчеркивают, что остров является неотъемлемой частью территории КНР. В Поднебесной настаивают на невмешательстве третьих государств во внутренние дела Китая.