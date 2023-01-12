Тегеран ответил на сообщения о потерях иранских дронов на Украине

«В сотрудничестве между Ираном и Россией в области обороны нет ничего нового: перед войной на Украине мы поставили русским незначительное количество беспилотников, но это не имеет ничего общего с новостями, которые мы каждый день слышим в СМИ, где такое впечатление, что этих дронов каждый день сбивают десятками», — выступил он с опровержением.