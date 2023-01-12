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25 минут назад

Тегеран ответил на сообщения о потерях иранских дронов на Украине

Lenta.ruиещё 1

У Тегерана не было потерь в дронах на Украине, ответил посол Ирана в Риме Мохаммед Реза Сабури на соответствующие сообщения. Его слова приводит РИА Новости.

Тегеран ответил на сообщения о потерях иранских дронов на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В сотрудничестве между Ираном и Россией в области обороны нет ничего нового: перед войной на Украине мы поставили русским незначительное количество беспилотников, но это не имеет ничего общего с новостями, которые мы каждый день слышим в СМИ, где такое впечатление, что этих дронов каждый день сбивают десятками», — выступил он с опровержением.

По его словам, иранская сторона выступила против использованиях своих беспилотников, более того, Москва отрицает их использование.

Ранее США ввели санкции против граждан Ирана якобы за поставку беспилотников России. Уточняется, что ограничения коснулись шести представителей руководства и членов совета директоров Qods Aviation Industries, которая производит оборонную технику в Иране.

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