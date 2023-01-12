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1 час назад

Главком Сухопутными войсками России Салюков прибыл в Белоруссию

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В Белоруссию прибыла комиссия Минобороны России во главе с главкомом российскими Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым и проверила качество боевого слаживания региональной группировки войск.

«Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск (сил), находящиеся на полигонах Вооружённых сил Республики Беларусь», — говорится в сообщении белорусского Минобороны.

Также в ходе работы было проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности «выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

Глава Минобороны Шойгу назначил Герасимова командующим Объединенной группировкой войск

Накануне Олег Салюков был назначен заместителем командующего объединённой группировкой войск в зоне СВО.

Командующим объединённой группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Как отмечал президент Белоруссии Александр Лукашенко, российские и белорусские военнослужащие готовятся на территории республики в качестве единой армии.

6 января в Белоруссию прибыл очередной эшелон с военной техникой из России для наращивания региональной группировки войск.

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