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4 минуты назад

НМ ДНР: ВСУ перебросили вооружение на Артемовское направление после потери Соледара

Деловая газета "Взгляд"

ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара, заявил депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

Стало известно о переброске сил ВСУ под Артемовск после потери Соледара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, артиллерийские и реактивные системы залпового огня и другие вооружения, применявшиеся на направлениях Ясиноватой, Донецка и Горловки, были переброшены на северный фланг, чтобы попытаться сдержать наступление ВС России, передает ТАСС.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о значительном продвижении российских военных в районе Артемовска.

Армия,Андрей Баевский,Верховный суд,
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