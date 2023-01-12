Стало известно о переброске сил ВСУ под Артемовск после потери Соледара

ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара, заявил депутат парламента ДНР Андрей Баевский .

По его словам, артиллерийские и реактивные системы залпового огня и другие вооружения, применявшиеся на направлениях Ясиноватой, Донецка и Горловки, были переброшены на северный фланг, чтобы попытаться сдержать наступление ВС России, передает ТАСС.