Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Валерия Герасимова командующим российской объединенной группировкой войск в зоне спецоперации, заметил, что ему нечего добавить к заявлению Минобороны России по этому поводу. Его слова приводит РИА Новости.

11 января глава Минобороны Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства спецоперацией на Украине. Группировку войск в зоне СВО возглавил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. Одним из его заместителей стал ранее занимавший эту должность главком ВКС Сергей Суровикин.

Сегодня, комментируя это назначение, официальный представитель Кремля отметил, что все разъяснения уже были даны Минобороны России.

«Комментарий вчера был дан Министерством обороны. Увязка с расширением масштаба задач стоящих. Мне к этому нечего добавить», - заявил Песков журналистам.