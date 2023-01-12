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11 минут назад

«Руки потирать не время»: Песков высказался о Соледаре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные в Соледаре действовали самоотверженно и героически, однако основная работа все еще впереди. Об этом сообщает ТАСС.

«Руки потирать не время»: Песков о ситуации в Соледаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Соледаре проделана, действительно, гигантская работа, абсолютно самоотверженные, героические действия. И не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия. Они будут продолжаться», — сказал он.

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что впереди еще много работы и сейчас «не время останавливаться, не время потирать руки»,.

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Напомним, что 11 января бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что подразделения ЧВК «Вагнера» взяли под контроль территорию Соледара. Он рассказал, что в центре города сформировался котел, в котором все еще идут бои. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что взятие Соледара открывает выход к Славянску и Краматорску, а также увеличивает возможности для освобождения Артемовска и Северска. Он назвал это переломным моментом, который позволит освободить всю территорию республики.

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