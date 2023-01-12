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12 минут назад

В Кремле ответили на вопрос о повышении призывного возраста

Алиса Селезнёва

Механизм и сроки повышения призывного возраста являются исключительной прерогативой Минобороны России, при этом идея концептуально поддержана главой государства. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос о повышении призывного возраста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Аргументация должна быть представлена министерством обороны, в данном случае это исключительно прерогатива Минобороны. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства», - пояснил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, все детали необходимо уточнить в Минобороны, которое в данном случае является первоисточником.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил увеличить предельный возраст призыва в армию с 27 лет до 30 лет. 21 декабря 2022 года в ходе расширенного заседания коллегии он также выступил с предложением поэтапно увеличить возраст призыва россиян с 18 лет до 21 года.

В свою очередь замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин не исключил, что норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать уже в 2023 году.

Армия,Юрий Швыткин,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Минобороны России,
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