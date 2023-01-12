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2 минуты назад

Стало известно о ночных взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье

Lenta.ru

В ночь на 12 января на военных объектах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Запорожье были слышны взрывы. Об этом в Telegram сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Стало известно о ночных взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье
Фото: 

По его словам, взрывы начали раздаваться с 04:00 мск. По предварительной информации, они звучали на объектах, где находятся склады боеприпасов и военная техника, а также огневые позиции украинских сил.

Ранее стало известно, что Росгвардия уничтожила опорные пункты ВСУ и ангары с боевой техникой в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, было выявлено 16 пособников украинской армии.

Армия,Владимир Рогов,Росгвардия,
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