ВСУ 19 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 83 боеприпаса.
Об этом в своём Telegram-канале сообщает представительство ДНР в СЦКК.
«На Донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На Горловском семь обстрелов из артиллерии 155 мм», — говорится в сообщении.
Сообщается о гибели мужчины в Ленинском районе Донецка.Ранения различной степени тяжести получили четыре человека.
Ранее боевики ВСУ при обстреле Донецка повредили цех и транспорт продуктовой базы.