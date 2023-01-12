«Калашников» сообщил о 20-летнем рекорде по выпуску оружия

Концерн «Калашников» сообщил о существенном наращивании в 2022 году оружейного производства. Рост показателя к предыдущему году составил 40%.

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Так, значение стало рекордным за последние 20 лет. Отмечается, что концерну в прошлом году удалось выполнить 45 контрактов в рамках гособоронзаказа (ГОЗ), 24 договора по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) и организовать лицензионное производство по одному контракту.

«Это самые большие договоры в истории предприятия», - сообщила пресс-служба.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что главной задачей предприятий оборонно-промышленного комплекса является обеспечение всех подразделений оружием, техникой, снаряжением и боеприпасами хорошего качества и в короткий срок.

Глава государства указал на необходимость совершенствовать и значительно улучшать характеристики вооружений.