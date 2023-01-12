Российский танк Т-90М, который в США назвали монстром заметили в зоне специальной военной операции (СВО). Его в своем Telegram-канале на видео показал военный корреспондент Андрей Руденко.

«T-90М "Прорыв" в зоне СВО. Говорят, приехали за польскими Леопардами-2 и не только», — написал военкор.

Военные утверждают, что танк хорошо проявляет себя в бою, а новая система наведения не дает противнику шанса на ответный огонь, отметил Руденко.