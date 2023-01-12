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5 минут назад

Названо условие изменения позиции Шольца по поставкам Киеву боевых танков

Елена Прошина

Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок Украине танков Leopard сильно зависит от президента США Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

Названо условие изменения позиции Шольца по поставкам Киеву боевых танков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам одного из источников издания среди немецких официальных лиц, Шольц тесно координирует все действия с Вашингтоном.

«Позиция канцлера сильно зависит от президента США Байдена», — говорится в статье.

Кроме того, другой источник подчеркнул, что поставки танков Украине пока не согласованы.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Издание Die Welt назвало такое решение «беспрецедентным выпадом» в адрес Шольца, который еще не дал согласие на поставки танков для ВСУ.

В свою очередь зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что модернизированные танки Т-72 и Leopard, поставляемые на Украину, в любом случае станут «ржавым металлоломом» и не спасут страну.

Армия,В мире,Олаф Шольц,Джозеф Байден,Анджей Дуда,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,
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