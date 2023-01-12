Названо условие изменения позиции Шольца по поставкам Киеву боевых танков

Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок Украине танков Leopard сильно зависит от президента США Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

По словам одного из источников издания среди немецких официальных лиц, Шольц тесно координирует все действия с Вашингтоном.

«Позиция канцлера сильно зависит от президента США Байдена», — говорится в статье.

Кроме того, другой источник подчеркнул, что поставки танков Украине пока не согласованы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Издание Die Welt назвало такое решение «беспрецедентным выпадом» в адрес Шольца, который еще не дал согласие на поставки танков для ВСУ.