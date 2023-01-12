Пушилин назвал «спектаклем» заявления Украины о «зеленом коридоре» в Соледаре

Глава ДНР Денис Пушилин назвал сообщения украинских СМИ о «зеленом коридоре», с помощью которого украинских военных спасают из Соледара, «дешевым спектаклем». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Пушилин заявил, что заявления СМИ напомнили ему об операции советских войск по ликвидации сталинградского котла, которая началась восемьдесят лет назад.

«Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», - написал он.

10 января бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что подразделения ЧВК Вагнера взяли под контроль территорию Соледара. Он рассказал, что в центре города сформировался котел, в котором все еще идут бои.

11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «не спешить» и дождаться официальных заявлений российских властей о Соледаре. Он отметил, что там «есть положительная динамика в продвижении».

Позже Пригожин сообщил, что из Соледара вывели мирных жителей. По его словам, 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен, погибли.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил открыть гуманитарный для получивших ранения во время конфликта на Украине.