Мобилизация: последние новости на сегодня 12 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 12 января 2023, в материале «Рамблера».

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Мобилизация не освобождает мужчин от уплаты алиментов

Мобилизованные для участия в боях на Украине не освобождаются от уплаты алиментов на детей, однако сумма алиментов может измениться в связи с изменением доходов. Об этом заявила Вологодская областная прокуратура, передает «Вологда.рф».

В прокуратуре напомнили, что мужчин, призванных на фронт в рамках частичной мобилизации, временно освободили от уплаты долгов, военнослужащие также имеют право оформить кредитные каникулы. Однако это изменение не распространяется на требования по алиментным обязательствам, говорится в публикации.

Мобилизованные из Дальнего Востока проходят обучение в тыловой зоне СВО

Мобилизованные из Дальнего Востока совершенствуют свои профессиональные навыки в тыловой зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Телепорт.рф» со ссылкой на Министерство обороны России.

Уточняется, что бойцы отрабатывают действия на танках Т-72Б3 и боевых машинах БМП-2 под руководством опытных специалистов. Они также осваивают практическую стрельбу из реактивных огнеметов «Шмель», АГС-17 и стрелкового вооружения.

Как пишет издание, военнослужащие на Дальнем Востоке спасаются от низких температур в пунктах обогрева, где есть все условия для комфортного отдыха между занятиями.

Мобилизованные жители Тувы получат подарки в канун национального праздника Шагаа

Солдаты из Тувы, призванные для участия в боях на Украине в рамках частичной мобилизации, получат посылки и национальные подарки в канун празднования тувинского Нового года — Шагаа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство республики.

Как говорится в сообщении, республиканский штаб по оказанию помощи военнослужащим принял решение начать сбор гуманитарной помощи. Солдатам можно прислать именные посылки, предметы первой необходимости, технические средства и обмундирование.