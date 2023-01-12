СМИ: Армия России засекает артиллерию ВСУ с помощью смартфонов

Солдаты российской армии начали определять позиции украинской артиллерии по новому методу — они засекают звук ее выстрелов с помощью нескольких смартфонов. Об этом пишет журнал «Арсенал Отечества».
— Так, офицерами, непосредственно участвующими в боевых действиях, разработано программное обеспечение для смартфонов с операционной системой Android, которое позволяет определять координаты источников звука (артиллерии противника — прим. «ВМ») по выстрелу, — говорится в сообщении.
Как уточняется, четыре звукометриста со смартфонами располагаются на расстоянии трех-шести километров от линии боевого столкновения (ЛБС) и с помощью такого программного обеспечения определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме, цитирует сообщение РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу 10 января назвал главную задачу военного ведомства в ближайшей перспективе. По его словам, на сегодняшний день главная задача Минобороны РФ — принятие мер для качественного обновления Вооруженных сил России и повышения ее боевых возможностей. Глава ведомства уточнил, что для реализации плана необходимо выполнить несколько условий. В частности речь идет об усовершенствовании систем управления и связи.