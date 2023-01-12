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19 минут назад

СМИ: Армия России засекает артиллерию ВСУ с помощью смартфонов

Вечерняя Москваиещё 4

Солдаты российской армии начали определять позиции украинской артиллерии по новому методу — они засекают звук ее выстрелов с помощью нескольких смартфонов. Об этом пишет журнал «Арсенал Отечества».

СМИ: Армия России засекает артиллерию ВСУ с помощью смартфонов
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

— Так, офицерами, непосредственно участвующими в боевых действиях, разработано программное обеспечение для смартфонов с операционной системой Android, которое позволяет определять координаты источников звука (артиллерии противника — прим. «ВМ») по выстрелу, — говорится в сообщении.

Как уточняется, четыре звукометриста со смартфонами располагаются на расстоянии трех-шести километров от линии боевого столкновения (ЛБС) и с помощью такого программного обеспечения определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме, цитирует сообщение РИА Новости.

Министр обороны Сергей Шойгу 10 января назвал главную задачу военного ведомства в ближайшей перспективе. По его словам, на сегодняшний день главная задача Минобороны РФ — принятие мер для качественного обновления Вооруженных сил России и повышения ее боевых возможностей. Глава ведомства уточнил, что для реализации плана необходимо выполнить несколько условий. В частности речь идет об усовершенствовании систем управления и связи.

Армия,СВО,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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