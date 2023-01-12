СМИ: Армия России засекает артиллерию ВСУ с помощью смартфонов

Солдаты российской армии начали определять позиции украинской артиллерии по новому методу — они засекают звук ее выстрелов с помощью нескольких смартфонов. Об этом пишет журнал «Арсенал Отечества».

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

— Так, офицерами, непосредственно участвующими в боевых действиях, разработано программное обеспечение для смартфонов с операционной системой Android, которое позволяет определять координаты источников звука (артиллерии противника — прим. «ВМ») по выстрелу, — говорится в сообщении.

Как уточняется, четыре звукометриста со смартфонами располагаются на расстоянии трех-шести километров от линии боевого столкновения (ЛБС) и с помощью такого программного обеспечения определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме, цитирует сообщение РИА Новости.