Спецоперация на Украине 12 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 12 января 2023 года.

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Глава Генштаба ВС РФ назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО

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Объединенная группировка войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине теперь находится под командованием начальника российского Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

На эту должность он был назначен министром обороны России Сергеем Шойгу.

Уточняется, что масштабы целей российской армии на Украине расширяются, виды войск Вооруженных сил РФ нуждаются в более тесном взаимодействии, поэтому было принято решение повысить уровень руководства специальной военной операции. Также проводится повышение качества всех видов эффективности и обеспечения управления группировками войск, отметили в Министерстве обороны РФ.

Бойцам на Украине направили 300 кг помощи из Клина

В зону боевых действий на Украине с 1 по 9 января было направлено более 350 позиций помощи для российских солдат и граждан ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Клин.

Как говорится в публикации, в качестве помощи были направлены спальники, бензопилы, рации, коптеры, воздухонагреватель и прочие вещи. Администрация города Клин и местная волонтерская организация смогли собрать и передать около 300 кг помощи за период новогодних праздников.

Зеленский пытается скрыть провал ВСУ в Соледаре

Военные силы Украины потерпели поражение в боях за Соледар, и президент Владимир Зеленский всеми силами пытается это скрыть. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, передает «МК».

Он выразил уверенность, что «неудачи на фронте» заставляют Киев разыгрывать «театральные постановки» для западных союзников, чтобы не лишиться их поддержки.

«Вся эта усиленная оборона — не что иное, как показуха», — считает Литовкин.

Он добавил, что подобные сцены нужны для того, чтобы растрогать западных партнеров и выбить дополнительную партию помощи.