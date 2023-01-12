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51 минуту назад

США и Япония озвучили одно из условий применения ядерного оружия

Елена Прошина

США убеждены в необходимости обеспечивать безопасность Японии, используя для этого в том числе ядерное вооружение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление американского и японского правительств, опубликованное по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров глав внешнеполитических и военных ведомств двух стран.

США и Япония озвучили одно из условий применения ядерного оружия
Фото: ТАССТАСС

В заявлении подчеркивается, что Соединенные Штаты вновь выразили непоколебимое стремление обеспечить Японии защиту в соответствии со статьей 5 Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Для этой цели могут применяться любые средства военного потенциала, в том числе ядерные.

В документе также указано, что каждая из сторон соглашения вправе рассматривать любую военную угрозу против союзника как угрозу своей национальной безопасности. Это предоставляет США и Японии право действовать в рамках ситуации, оглядываясь на положения в конституции.

Уточняется, что участники встреч в Вашингтоне также обсудили актуальные вопросы, связанные с прикрытием Японии ядерным вооружением США. Обе страны выразили готовность продолжать вести содержательные дискуссии в рамках диалога о сдерживании противника.

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