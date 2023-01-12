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11 минут назад

СМИ сообщили о "дилемме" Дании из-за одного требования Украины

Елена Прошина

Дания оказалась в затруднительном положении из-за желания Украины получить гаубицы Caesar, стоящие на вооружении страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал TV2.

СМИ сообщили о "дилемме" Дании из-за одного требования Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как говорится в публикации, министр обороны Дании Якоб Эллеманна-Йенсен испытывает «головную боль» из-за требования Киева, так как системы Caesar — часть основной силы датской армии, а Украина настаивает на их безвозмездной передаче.

«В датской армии уже возникло напряжение из-за возможного исхода дела», — передает TV2.

Отмечается, что при этом 19 гаубиц от Франции так и не пришли на армейскую базу в Оксбеле в связи с многолетними задержками и рядом возникших трудностей.

Бывший командир артиллерийского полка, полковник Торбен Диксен Меллер заявил, что передача оружия Украине напрямую повлияет на обороноспособность Дании. Вооруженные силы страны нуждаются в Caesar, на переоснащение армии могут уйти годы, подчеркнул он.

Самая большая проблема в том, что системы Caesar часть «приоритетной задачи» страны, а именно — создания войсковой бригады, что было одним из обязательств Дании перед НАТО. В случае их передачи Дания окажется не в состоянии выполнить это обязательство, следовательно, отношения государства с НАТО пострадают, а это также негативно скажется на безопасности.

«Передача гаубиц Украине будет значительной потерей», — заключил Меллер.

Армия,НАТО,
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